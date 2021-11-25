Balıkesir'de kaçak akaryakıta geçit yok - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri 18 ton kaçak akaryakıt taşıyan tankerde kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Akaryakıt Kaçakçılığının " önlenmesine yönelik Kent Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bir tankerde yapılan kontrollerde 18 bin 247 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiş olup, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR