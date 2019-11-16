Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak alkol operasyonu
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Balıkesir'de kaçak alkol operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde kaçak içki ürettiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.

Balıkesir'de kaçak alkol operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde kaçak içki ürettiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Yeni Ziraatli Mahallesi'nde, R.D'nin evinde kaçak olarak alkol üretimi yaptığı ve bu ürünleri piyasaya sürdüğünü belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada, bin 187 litre kaçak alkol ele geçirildi.

R.D, gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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