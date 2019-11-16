Balıkesir'de kaçak alkol operasyonu
6 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde kaçak içki ürettiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde kaçak içki ürettiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Yeni Ziraatli Mahallesi'nde, R.D'nin evinde kaçak olarak alkol üretimi yaptığı ve bu ürünleri piyasaya sürdüğünü belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada, bin 187 litre kaçak alkol ele geçirildi.
R.D, gözaltına alındı.
Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi