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Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara para cezası

1 saat önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Kınık Göleti'nde şişme botla kaçak balık avlayan 4 kişiye toplam 13 bin 168 lira ceza uygulandı.

Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara para cezası, System.String[]
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Kınık Göleti'nde şişme botla kaçak balık avlayan 4 kişiye toplam 13 bin 168 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kınık Mahallesi'nde devriye gezen İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Göleti'nde motorlu şişme botla izinsiz olarak balık avlayanlar olduğunu fark etti.
Ekipler, Z.E, C.Ç.D, A.K ve B.A'yı göletten çıkardı.
Şüphelilerin balık avlarken kullandıkları lastik şişme bot, tekne motoru, elektrikli tekne motoru, akü, bakır kablo, akım yükseltici cihaz, 7 olta takımı ve bir balık yakalama kepçesi ele geçirildi.
Zanlılar tarafından tutulan ve canlı olduğu belirlenen 6 yayın balığı ekiplerce gölete bırakıldı.
Z.E, C.Ç.D, A.K ve B.A'ya "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu"na uyarınca toplam 13 bin 168 lira para cezası kesildi.
Balıkesir, İvrindi, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:49 Kaynak: AA
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