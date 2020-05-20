Balıkesir'de kaçak deniz tarağı operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 kilogram deniz tarağı ele geçirildi.

Narlı Mahallesi İskele mevkisinde B.K ve İ.Ö'nün kaçak deniz tarağı avcılığı yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, B.K. ve İ.Ö'yü 100 kilo deniz tarağını 4 çuval içinde karaya çıkarmak üzereyken suçüstü yakaladı.

B.K ve İ.Ö'ye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet ve Kaçak Avlanma" suçundan idari para cezası uygulayan ekipler deniz taraklarına da el koydu.