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Balıkesir'de kaçak etil alkol operasyonu

20 dakika önce

Balıkesir polisi İzmir'den Balıkesir'e kaçak etil alkol getiren araca operasyon düzenledi.

Balıkesir'de kaçak etil alkol operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi İzmir'den Balıkesir'e kaçak etil alkol getiren araca operasyon düzenledi. Polis arabada yaptığı aramada 500 litre kaçak etil alkol yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmada A.A. adlı şahsın İzmir'den Balıkesir'e 10 plakalı araç ile faturasız etil alkol ürünü getireceğinin bilgisi alınması üzerine sabaha karşı araca 1. Sakarya Mahallesinde durdurularak yapılan aramada araçta 500 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
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