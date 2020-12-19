Balıkesir'de kaçak içki operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 25 litre kaçak içki, 80 litre etil alkol, 1 alkol süzmede kullanılan aparat, 5 bin makaron, 10 kilo tütün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk'ta M.A.E ve S.D. ile İvrindi'de de M.K'nin kaçak içki sattığı bilgisini aldı.

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