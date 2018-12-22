Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu

Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Burhaniye'de bazı şüphelilerin piyasaya sürülmek üzere kaçak içki hazırladığı bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu zanlıların kendilerine ait 3 depoda çok miktarda kaçak içki bulundurduğu tespit edildi.

Söz konusu depolarda yapılan aramalarda, farklı markalarda birer litrelik 2 bin 866 şişe alkol, beşer litrelik 310 bidon alkol, bin 437 şişe şarap, mükerrer kullanıma uygun TAPDK bandrollü 606 başlık, bin 360 boş küçük cam şişe, içinde anason olduğu değerlendirilen 63 kutunun yanı sıra çok sayıda etiket ve kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:45 Kaynak: AA

Edremit, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Kavga Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:47:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]