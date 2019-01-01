Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu

Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu

14 dakika önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda değişik markalarda 44 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda değişik markalarda 44 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Balıkesir'e kaçak içki getirileceği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen emniyet güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'dan kaçak içkileri getiren F.M.A. ile alıcı S.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Kaçak içkilere el koyan emniyet güçleri, şüphelileri gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Polis, Balıkesir, Güncel
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