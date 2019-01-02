Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 47 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 47 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 47 şişe bandrolsüz rakı ve 92 adet sahte olduğu değerlendirilen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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