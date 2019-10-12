Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen bir market sahibi polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen bir market sahibi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir market sahibinin ev yapımı alkol üretip vatandaşlara iş yerinde satışını yaptığını tespit etti.

Market sahibinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 66 litre etil alkol, 18,5 litre ev yapımı rakı, 2 litre ev yapımı viski, 3,5 litre ev yapımı tekila, 5 litre ev yapımı votka, 350 ml cin, 62 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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