Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:16 Kaynak: AA
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir ilinden Balıkesir'e kaçak içki getireceği bilgisi alınan bir araç uygulama noktasında durduruldu.
Düzenlenen operasyonda, 530 şişe sahte rakı, 36 şişe sahte votka, 14 şişe sahte viski ile 228 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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