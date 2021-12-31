Balıkesir'de kaçak içkiden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 71 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 571litre kaçak alkol ele geçirildi. Aralık ayında Balıkesir'de kaçak ve sahte alkol kullanan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeni yıl öncesi yurt genelinde sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin aralık ayı içinde yaptıkları kaçak ve sahte alkol operasyonlarında bin 952 litre rakı, bin 367 litre şarap, 102 litre viski, 97 litre votka, 11 litre likör, bin 244 etil alkol, 797 litre çeşitli aroma maddesi olmak üzere toplam 5 bin 570 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. 71 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan açıklamada, aralık ayında kaçak ve sahte alkol kullanan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

(Hüseyin Tokmak-İHA)