Balıkesir'de Kaçak Kazı Operasyonu
53 dakika önce
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Balıkesir
'in İvrindi
ilçesinde, kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gökçeyazı
Mahallesi Yoğunoluk
mevkinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Ç'yi, metal dedektörü ve kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 20 adet sikke, 2 adet mühür, 36 adet metal, taş ve cam obje ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA
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