Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı.

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