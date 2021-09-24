Üye Girişi
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

24.09.2021 10:09
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı.

Bölgeye hareket eden ekipler, şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ekiplerce ele geçirilen 2 sikke, 2 ziynet eşyası, 2 dedektör, 16 kazı malzemesi de muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam 11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak 11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 10:48 Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim 10:16 Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı 09:52 Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı
Taliban, Hırsızlar için uygulanan 09:35 Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar 09:02 Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar

Son Dakika Haberleri
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
10:15 Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
ABD'de Ida kasırgası nedeniyle yapılan toplantıda ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı ABD'de Ida kasırgası nedeniyle yapılan toplantıda ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı         
11:17
Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!         
11:04
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz         
09:42
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu         
22:28
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement