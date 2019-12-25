Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda define arayan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda define arayan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Dursunbey ilçesi Sakız mahallesi ormanlık bölgesinde açık kimlikleri bilinmeyen bazı şahıslar tarafından izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi üzerine, bölgede yapılan takip faaliyeti sonucunda 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet el çapası ile birlikte M.Ç., H.T. ve A.Ç. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Adli makamların talimatıyla M.Ç., H.T. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Dursunbey, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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