Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağış Mahallesi'ndeki ormanlık alanda C.A, E.Y ve S.Y'nin bir araçla gelerek kazı yaptıkları bilgisini aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 define arama çubuğu, bir kazma, kürek, bir demir kazı çubuğu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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