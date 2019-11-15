Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağış Mahallesi'ndeki ormanlık alanda C.A, E.Y ve S.Y'nin bir araçla gelerek kazı yaptıkları bilgisini aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 define arama çubuğu, bir kazma, kürek, bir demir kazı çubuğu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.