Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

21.03.2022 21:15
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Saçayak Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreste önlem aldı.

Jandarma, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Jeneratör, dedektör, 2 kırıcı delici alet ve 17 kazı malzemesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

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Kaynak: AA

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