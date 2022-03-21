Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Saçayak Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreste önlem aldı.
Jandarma, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.
Jeneratör, dedektör, 2 kırıcı delici alet ve 17 kazı malzemesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kaynak: AA
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