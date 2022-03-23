Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

23.03.2022 20:01
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında bazı kişilerin Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaptığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 3 dedektör ve 8 kazı malzemesi ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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