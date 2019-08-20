Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu

43 dakika önce

Balıkesir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezinde K.K. ve K.E'nin kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takip etmeye başladı.
Ekipler, teknik takip sonucu K.K'nin satışa hazır halde makrona doldurulmuş kaçak sigara bulundurduğunu tespit etti.
Şüphelilere ait çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, kutulara istiflenmiş 150 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonda K.E. ve K.K. gözaltına alındı.
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Ankara'da korkutan deprem! Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 22:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]