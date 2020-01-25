Balıkesir'de kaçak sigara satan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak sigara satıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Savaştepe ilçesinde ikamet eden H.H.D. isimli şahsın Manisa'nın Soma ilçesinden temin ettiği kaçak tütünleri doldurarak Savaştepe ilçesi ve bağlı mahallelerde 45 plakalı transit marka kamyonet ile satış yaptığını belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan ekipler tarafından, şüpheli şahsın aracının Yeşilhisar-Kovukyurt Mahalleleri arasında seyir halinde olduğu tespit edilerek durduruldu. Savaştepe Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararı ile kamyonette yapılan aramada; aracın gizli bölümlerinde 2 bin 680 adet sarılmış ve satışa hazır hale getirilmiş kaçak sigara yakalandı. Şüpheli şahsın Yeşilhisar Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada ise 7 bin 550 adet satışa hazır vaziyette kaçak sigara ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Savaştepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - BALIKESİR