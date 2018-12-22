Balıkesir'de Kaçak Silah Operasyonu

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 6 tabanca ve 100 fişek ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri İ.T'nin İzmir
'den ilçeye silah getireceğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen Altınova
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İ.T'yi ilçeye girerken yapılan operasyonla yakaladı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin üstünden kaçak olduğu belirlenen 6 adet tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.