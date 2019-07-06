Balıkesir'de kaçak tarım ilacı operasyonu
1 saat önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tarım ilacı üretip sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:25 Kaynak: AA
'in Gönen
ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tarım ilacı üretip sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin kaçak tarım ilacı üreterek sattığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Gündoğan
Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 40 litre tarım ilacı ele geçirdi.
Operasyonda A.A, M.A, A.Ş, E.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.
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