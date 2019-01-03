Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu

2 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Susurluk ilçesi Han Mahallesi Dervişpaşa Caddesi'ndeki bir adreste kaçak tütün bulunduğu ihbarını alan ekipler, verilen noktaya operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 72 paket ve farklı markalarda doldurulmuş 16 makaron ile içime hazır 5 bin 820 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili N.Ş, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:26 Kaynak: AA

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