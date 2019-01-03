Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu
2 saat önce
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Susurluk
ilçesi Han
Mahallesi Dervişpaşa Caddesi'ndeki bir adreste kaçak tütün bulunduğu ihbarını alan ekipler, verilen noktaya operasyon düzenledi. Söz
konusu adreste yapılan aramalarda, 72 paket ve farklı markalarda doldurulmuş 16 makaron ile içime hazır 5 bin 820 makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili N.Ş, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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