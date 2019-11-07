Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
7 saat önce
Balıkesir'de polis ekipleri bir işyerinde 13 bin 700 adet içi dolu makaron ve 46 kilo 700 gram kaçak tütün ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
Balıkesir'de polis ekipleri bir işyerinde 13 bin 700 adet içi dolu makaron ve 46 kilo 700 gram kaçak tütün ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. Altıeylül ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 13 bin 700 adet içi dolu makaron, 46 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 90 paket nargile tütünü ve sigara sarma makinası ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlattı. - BALIKESİR
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi