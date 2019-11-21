Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
6 saat önce
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 160 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 160 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Bandrolsüz kaçak makaron ve tütün ticaretiyle ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın ilçeye 10 HZ 841 plakalı araçla dökme tütün getireceği bilgisini aldı.
Aracı durduran ekipler yaptıkları aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün ve 14 tütün sarma makinesi ele geçirdi.
Olayla ilgili A.A gözaltına alındı.
İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi