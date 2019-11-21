Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 160 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 160 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Bandrolsüz kaçak makaron ve tütün ticaretiyle ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın ilçeye 10 HZ 841 plakalı araçla dökme tütün getireceği bilgisini aldı.

Aracı durduran ekipler yaptıkları aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün ve 14 tütün sarma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili A.A gözaltına alındı.

Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 01:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]