Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma, Edremit ve Ayvalık ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından "'Duman 9" operasyonu yapıldı.

Ekiplerce bazı iş yerlerinde yapılan arama ve denetimlerde 4 puro, 25 bin 500 dolu makaron, 400 boş makaron, 275 kilogram kıyılmış tütün, 45 sigara sarma makinesi, 48 bin sigara sarma kağıdı, 50 kilogram nargile kömürü ve 13 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.