Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

14 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ticari bir araçta 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ticari bir araçta 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İlçeye bağlı kırsal Salur Mahallesi mevkisinden mavi renkli ve ticari şüpheli bir aracın geçeceği bilgisini edinen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 6 bin sarılmış kaçak sigara, 20 bin makaron, 6 paket kaçak çay, 700 paket çarşaf tütün sarma kağıdı, 30 bin sigara filtresi, 17 çakmak gazı, 40 paket ağızlık, 8 sarma makinesi ve 18 tütün tabakası ele geçirdi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü F.G, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir, Manyas, Salur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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