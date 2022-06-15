Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

15.06.2022 15:08
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) görevlilerince yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucunda 205 bin 800 TAPDK bandrolsüz boş, 245 bin 800 de doldurulmuş makaron ile 380 kilogram kıyılmış tütün ve 137 bin şeffaf kilitli poşet ele geçirildiği bildirildi.

Farklı zamanlarda yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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