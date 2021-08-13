Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il merkezi ve Altıeylül ilçelerinde yaptıkları sigara ve uyuşturucu hap operasyonlarında 3 şüpheli şahıs yakalanırken 5 bin 200 makoron, 11 kg. kıyılmış tütün ve bin 440 adet uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sigara Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Balıkesir İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şüpheli şahısla ilgili yapılan kontrollerde; 5 bin 200 adet dolu makaron 11 kg. kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında " 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; bin 440 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. - BALIKESİR