Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.K'nin kaçak maske ürettiği bilgisini aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Güngören'de kendisini 'hocaefendi' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?