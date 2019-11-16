Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçak ve sahte içki operasyonu
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Balıkesir'de kaçak ve sahte içki operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de kaçak ve sahte içki operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.E'nin ikametinde sahte içki imal ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 7 litre viski, 10 şişe rakı, 6 şişe votka, 10 litre etil alkol, 659 şeffaf renkli plastik boş şişe, 4 bin 100 plastik şişe kapağı, 98 çeşitli ebatlarda boş cam şişe ile 155 bilyeli rakı kapağı ele geçirildi.

Operasyonda, T.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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