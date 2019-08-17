Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu
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Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu

46 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kargo şirketleri aracılığıyla kaçakçılık yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen emniyet güçleri, Sındırgı ilçesinde takibe aldıkları kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 100 bin adet gümrük kaçağı makaron bulundu.
Ekipler, araçta bulunan makaronun göndericisi H.Ş. ve alıcısı M.A'yı gözaltına aldı.
Balıkesir, Sındırgı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:01 Kaynak: AA
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