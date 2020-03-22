Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden takibe aldığı T.D'nin adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda, 95 litre etil alkol, sahte olduğu belirlenen 137 litre içki, 15 litre amazon yağı, 10 litre içki aroması, 9 imal kiti, 15 tablet cinsel uyarıcı hap, 9 bin 520 makaron, 8 kilo 800 gram kaçak tütün, 5 sigara sarma aleti ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.