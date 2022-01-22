Balıkesir'de Kades uygulaması vatandaşlara anlatıldı - Son Dakika

Balıkesir'de emniyet mensupları, bir alışveriş merkezinde vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Balıkesir'de KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir alışveriş merkezinde stant kurularak uygulamalı anlatıldı.

Emniyet personeli, akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek; Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceğini ifade ettiler. - BALIKESİR