Balıkesir'de kadın çiftçilere hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Balıkesir'de kadın çiftçilere hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu

27.04.2022 14:19
Balıkesir'de kadın çiftçilere hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 10 kadın çiftçiye hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 10 kadın çiftçiye hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu.

Balıkesir İl Tarım Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 'Çilek Kokan Eller Projesi' başlatıldı.

Proje kapsamında Altıeylül ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde üretim yapan 10 kadına 55 bin organik fide, malç, damlama sulama sistemi ve gübre tankı dağıtımı yapıldı.

Dağıtımın ardından fideler toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, kentte üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça da belediye olarak üretime her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Çilek fidesi dağıtım programına, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, İl Müdürü Yardımcısı Zafer Bozgül, İlçe Müdürü Cemal Günaydın, Şube Müdürü Kaan Erözmen ve kadın çiftçiler katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül, Balıkesir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kadın çiftçilere hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de kadın çiftçilere hibe edilen 55 bin organik çilek fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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