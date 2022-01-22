Balıkesir'de kadın cinayeti... Sokak ortasında vurularak öldürüldü - Son Dakika

Balıkesir'de kadın cinayeti... Sokak ortasında vurularak öldürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde bir kadın sokak ortasında iddialara göre kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi 99. Sokak'ta saat 07.30 sıralarında iddialara göre bir çocuk annesi Elif Turan eşi Ş.T.tarafından sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesleri üzerine çevre sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede Elif Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu ve soruşturmaya başladı. Cinayetin şüphelisi Ş.T. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma Ş.T.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Elif Turan'nın cenazesi olay yeri incelemesinde sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna ileri otopsi için gönderilecek. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.