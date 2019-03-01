Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kadın Muhtarın Aracında Ölü Bulunması

Balıkesir'de Kadın Muhtarın Aracında Ölü Bulunması

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalle muhtarının, otomobilinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de Kadın Muhtarın Aracında Ölü Bulunması, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalle muhtarının, otomobilinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edremit-Kızılkeçili Mahallesi yolu kenarında park edilmiş otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (45) ölümüne ilişkin çalışma yapan jandarma ekipleri, maktulün olay yerinde H.G. ile buluştuğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan H.G, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Günaçar'ın cenazesi, Akçay Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kızılkeçi köyü mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:34 Kaynak: AA

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