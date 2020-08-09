Balıkesir'de kadın müşterinin plajdaki işletmede darbedildiği iddiası - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İş yeri sahibi Mukaddes A. da Açelya Ç'den şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Sarımsaklı Plajı'ndaki işletmeye annesiyle giden Açelya Ç, sipariş nedeniyle iş yeri sahibi Mukaddes A. ve çalışanlarla tartışmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 14:15

Kaynak: AA

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