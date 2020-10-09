Balıkesir'de Kadına Şiddet'e karşı önlem toplantısı - Son Dakika

Balıkesir'de Kadına Şiddete yönelik mücadele alanında alınacak tedbirler Vali Hasan Şıldak Başkanlığında masaya yatırıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısında alınan karar gereğince Vali Hasan Şıldak Başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonunda ayrıntılı çalışmaların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kurumlara ait çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, tedbirlerin niteliği, uygulamaların daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe ölçeğinde yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada konunun hassasiyet ve önem bakımından toplumun kanayan bir yarası olduğuna dikkat çeken Vali Şıldak 'Kurumlarımız arasında gerekli koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı somutlaştırarak, bu olayların hiç yaşanmamasını sağlamak en büyük hedefimiz. Bu konunun üstünde hassasiyetle durarak geniş kapsamlı çalışmalar yapmalıyız. Durumu tetikleyen faktör çok fazla, bu sebeple kurumlar arasında koordinasyonda hiçbir boşluğa izin vermeden çalışmalar yapmalı, tedbirler almalıyız" diye konuştu.

Vali Şıldak; Balıkesir ilinde herhangi bir noktasında yaşanan kadına şiddet olayında durumun güvenlik güçlerine yansımasının ardından kurumlar tarafından izlenen yol haritası hakkında ayrıntılı bilgi alarak, yaşanan mağduriyetlerin en aza indirilmesi noktasında yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Toplantı katılımcıların söz alıp fikir alış verişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Şıldak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mitat Gözen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BALIKESİR