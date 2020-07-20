Balıkesir'de kafedeki silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de bir kafeteryada bugün gündüz saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bir simit kafeye gelen 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsa iki el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan B.A. hayatını kaybetti. Kafede garson olarak çalışan ve kurşunun isabet etmesi ile ayağından yaralanan kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR