Balıkesir'de kafedeki silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de kafedeki silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'de bir kafeteryada bugün gündüz saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'de bir kafeteryada bugün gündüz saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bir simit kafeye gelen 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsa iki el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan B.A. hayatını kaybetti. Kafede garson olarak çalışan ve kurşunun isabet etmesi ile ayağından yaralanan kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kafedeki silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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20:42
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20:37
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20:31
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