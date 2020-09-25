Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Adem Ardıç idaresindeki 06 BF 6650 plakalı otomobil, Edremit- İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkisinde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki boşluğa devrilen otomobil ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Gülay, Ömer Muhtar ve Ali Çınar Ardıç itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burhaniye, Balıkesir, Otomobil, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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