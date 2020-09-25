Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Araçta sıkışan sürücü ile Gülay , Ömer Muhtar ve Ali Çınar Ardıç itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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