Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu
4 dakika önce
Balıkesir'de vatani görevini sürdüren 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Balıkesir'de vatani görevini sürdüren 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görev yapan Erdoğan, dün akşam saat 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Oğuzhan Erdoğan'ın cenazesi, İstanbul'a gönderilecek.
Fatih Portakal sivilleri hedef alan teröristlere "Kalleş" dedi Son dakika: Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı Şehit babası: "Gönüllü olarak gitmeye hazırım" Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu