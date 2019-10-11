Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu
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Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

4 dakika önce

Balıkesir'de vatani görevini sürdüren 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu, System.String[]

Balıkesir'de vatani görevini sürdüren 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görev yapan Erdoğan, dün akşam saat 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Oğuzhan Erdoğan'ın cenazesi, İstanbul'a gönderilecek.

Kalp Krizi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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