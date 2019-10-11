Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu
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Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

1 saat önce

Balıkesir'de vatani görevini yapan ulaştırma er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu, System.String[]

Balıkesir'de vatani görevini yapan ulaştırma er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görevli Erdoğan (20), gece 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehit asker için 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şehidin ailesi katıldı.

Erdoğan'ın cenazesi törenin ardından kara yolu ile İstanbul'a gönderildi.

Şehidin naaşının ikindi vakti kılınacak namazın ardından İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Kalp Krizi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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