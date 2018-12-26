Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı

Balıkesir'de Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı

2 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Güher Belant'ın kullandığı 10 BFV 38 plakalı kamyonet, E-87 kara yolu kırsal Taylıeli Mahallesi kavşağında refüje çarparak devrildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile Hamiyet Saltık, Özlem ve Ayfer Uğurer, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:06 Kaynak: AA

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