Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali A. yönetimindeki 13 AS 229 plakalı kamyonet, Akçay Mahallesi'nde Enes Akşener'in kullandığı 10 BFK 11 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Akşener ile arkadaşı Barış Emirhan, olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazadan sonra olay yerinden kamyoneti bırakarak kaçan sürücü Ali A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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