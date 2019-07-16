Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı
2 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:10 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir
yönüne giden Orçun Yıldız yönetimindeki 10 LT 692 plakalı kamyonet, Tuzla
mevkisinde Sevcan Yıldırım'ın kullandığı 35 KH 3233 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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