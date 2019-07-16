Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir yönüne giden Orçun Yıldız yönetimindeki 10 LT 692 plakalı kamyonet, Tuzla mevkisinde Sevcan Yıldırım'ın kullandığı 35 KH 3233 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Müşteriler kandırılıyor, mozanit taşıyla yapılan takılar gerçek pırlanta değil" 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:29:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]