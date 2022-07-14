Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı

14.07.2022 16:19
Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kamyonet, otomobile çarptı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kamyonet, otomobile çarptı. Kazada, şarampole yuvarlanan 2 araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çanakkale- İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ayvalık yönüne giden Recep Ö. yönetimindeki 10 AHN 746 plakalı kamyonet, Halil Ç.'nin kullandığı 48 RN 400 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da şarampole yuvarlanırken, sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Trafik yoğunluğu devam ediyor Trafik yoğunluğu devam ediyor Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
Kaynak: DHA

Çanakkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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