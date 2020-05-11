Balıkesir'de kanala devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kanala devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Balkan (86), ceviz bahçesine gitmek için üç tekerlekli motosikletiyle yola çıktı.

Bir süre ilerleyen Balkan'ın kullandığı motosiklet, mahalle mezarlığı yakınındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait tahliye kanalına devrildi. Kazada, sürücü Balkan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Balkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.