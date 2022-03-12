Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

12.03.2022 10:28

Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mart ayında yağan kar Sındırgı ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Uzun süren kar yağışı ilçenin değişik noktalarında kartpostallara konu olacak görüntüler ortaya koydu. Özellikle ilçenin turistik noktalarındaki görüntüler beyazla buluşunca daha farklı bir boyuta taşındı.

Sındırgı İlçe merkezindeki yollarda karla ilgili sıkıntı yaşanmazken Akhisar - Demirci - Simav gibi bağlantı yollarında kısa süreli aksaklık yaşandı. Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
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Balıkesir, Sındırgı, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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