BALIKESİR - Kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de iki gün önce başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Merkez ve ilçelerde, yaklaşık 400 mahallenin ulaşıma kapalı kalan yollarında, ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

İl ve ilçe yollarında karayolları, mahalle yollarında da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince greyder, çekici ve tuzlama araçlarıyla yol açma çalışması yapıldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ve Susurluk gişeleri arasında kalan bölümünde de ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Balıkesir- Çanakkale güzergahının Şapçı ve Hamas Çakılı mevkilerinde, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri ile Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ulaşımın sorunsuz devam ettiği bildirildi.